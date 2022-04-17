Глава Еврокомиссии: «Дефолт РоSSии – это вопрос времени»

Дефолт в РоSSии – это только вопрос времени, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью немецкому изданию Bild . По ее словам, по текущим данным ВВП РФ упадет на 11%.

«С каждой неделей санкции все глубже проникают в роSSийскую экономику: экспорт в РоSSию упал на 70%. 700 роSSийских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи экспертов уходят от страны. По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт РоSSии упадет на 11%. Национальное банкротство РоSSии – это лишь вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает собственную страну и будущее ее народа», – отметила фон дер Ляйен в ответ на вопрос не слишком ли мягкие санкции вводятся против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.