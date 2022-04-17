Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17

Это не связано с Украиной.

Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17
Фото: indianexpress

Военно-воздушные силы Индии отменили тендер на приобретение 48 вертолетов Mi-17 V5, поскольку страна стремится развивать собственное военное производство по программе премьер-министра Моде "Сделано в Индии". Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника. В то же время отмечается, что это решение не связано с войной в Украине.

"Тендер на 48 вертолетов Ми-17В5 был отозван в связи со стремлением к коренизации. Теперь индийские ВВС будут поддерживать местную программу по строительству вертолетов", - пишет издание.

Еще в 2012 году Индия договорилась о приобретении 80 роSSийских вертолетов: в то время индийский вертолетный парк устарел на 70%. Позже Нью-Дели начало переговоры с Москвой о приобретении дополнительных 48 Ми-17 V5.

В настоящее время Индия проводит программу импортозамещения "Сделано в Индии", которую предложил премьер-министр Моде. Она призвана создать условия для постепенного замещения иностранной военной техники, в том числе и роSSийского образца, на индийскую.

Ми-17 производятся на Казанском вертолетном заводе, дочернем предприятии государственной компании по разработке и производству вертолетов "Вертолеты РоSSии". Вертолеты Ми-17 V5 являются наиболее распространенными в индийских Военно-воздушных силах и даже используются первыми лицами государства для перевозок. Теперь же 48 роSSийских вертолетов заменят индийскими.

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