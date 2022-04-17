Десять олигархов РФ владеют в Британии недвижимостью почти на 800 млн - BBC

Многие из этих людей считают Британию своим родным домом.

Десять олигархов РФ владеют в Британии недвижимостью почти на ?800 млн - BBC
Фото: BBC

Десять роSSийских олигархов, попавших под санкции из-за войны в Украине, владеют в Великобритании недвижимостью на общую сумму около 800 миллионов фунтов стерлингов. Об этом говорится в расследовании BBC, изучившей оффшорные документы, ставшие достоянием общественности записи земельного кадастра Великобритании и судебные документы.

Больше всего недвижимости расследователи насчитали у Романа Абрамовича (230 млн), Алишера Усманова (150 млн) и Олега Дерипаски (70 млн). Есть в перечне и дочь министра иностранных дел РоSSии Сергея Лаврова, которой могут принадлежать несколько квартир в Лондоне.

В ходе расследования журналисты заметили, что многие из этих людей считают Британию своим домом. Так, среди собственности, которую скупали олигархи, оказались многомиллионные загородные дома на юге Англии и роскошные квартиры в самых дорогих районах Лондона.

BBC отмечает, что часто роSSийские олигархи владеют имуществом в Великобритании через ряд подставных лиц и оффшорных компаний, поэтому найти реальных владельцев сложно.

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