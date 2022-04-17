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2022-04-17
С ночи воскресенья до 8:00 понедельника Приват24 не будет работать
В течение дня 18 апреля возможны временные перебои работы приложения.
Фото: psm7.com
ПриватБанк с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля проводит очередной этап плановых регламентных работ в Приват24.
В банке говорят, что работы необходимы для безопасной и качественной работы сервисов.
"При проведении работ приложение и web-версия Приват24 будут недоступны. В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24 в процессе стабилизации работы сервисов", - информирует пресс-служба банка.
На время регламентных работ:
- отправить перевод с карты на карту можно через сайт https://privatbank.ua/sendmoney
- пополнить мобильный – здесь: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo
- оплатить коммуналку – на горячей линии 3700
В ПриватБанке утверждают, что банкоматы и платежные терминалы работают без изменений.