С ночи воскресенья до 8:00 понедельника Приват24 не будет работать

ПриватБанк с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля проводит очередной этап плановых регламентных работ в Приват24.

В банке говорят, что работы необходимы для безопасной и качественной работы сервисов.

"При проведении работ приложение и web-версия Приват24 будут недоступны. В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24 в процессе стабилизации работы сервисов", - информирует пресс-служба банка.

На время регламентных работ:

отправить перевод с карты на карту можно через сайт https://privatbank.ua/sendmoney

пополнить мобильный – здесь: https://privatbank.ua/popolnenie-mobilnogo

оплатить коммуналку – на горячей линии 3700

В ПриватБанке утверждают, что банкоматы и платежные терминалы работают без изменений.