С ночи воскресенья до 8:00 понедельника Приват24 не будет работать

В течение дня 18 апреля возможны временные перебои работы приложения.

С ночи воскресенья до 8:00 понедельника Приват24 не будет работать
Фото: psm7.com

ПриватБанк с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля проводит очередной этап плановых регламентных работ в Приват24.

В банке говорят, что работы необходимы для безопасной и качественной работы сервисов.

"При проведении работ приложение и web-версия Приват24 будут недоступны. В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24 в процессе стабилизации работы сервисов", - информирует пресс-служба банка.

На время регламентных работ:

В ПриватБанке утверждают, что банкоматы и платежные терминалы работают без изменений.

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