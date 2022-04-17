Компенсация за жилье: квартиры, которые предоставят гражданам, нельзя будет продать

Компенсация за жилье, потерянное гражданами во время войны, начнет поступать уже через несколько месяцев. Первые квартиры государство намерено приобрести в уже готовых домах, которые еще не были сданы в эксплуатацию. Однако на право владения этим жильем будут установлены некоторые ограничения: собственник не сможет его продать в течение определенного периода времени.

Компенсация за жилье: квартиры, полученные гражданами, нельзя будет продать

Об этом рассказала депутат от "слуги народа" Елена Шуляк.

По словам Шуляк, компенсацию за жилье получат все, кто пострадал от войны, однако не все сразу. Государство установит очередность. В первую очередь новое жилье будут предоставлять семьям военнослужащих, которые воевали за Украину. Среди тех, кто также будет иметь право на первоочередное получение компенсации за жилье – социально незащищенные семьи: многодетные, а также те, в которых проживают инвалиды.

Компенсация за жилье: квартиры, полученные гражданами, нельзя будет продать

"Все, кто имеет разрушенное и поврежденное жилье, имеют право на компенсацию от государства. Также инвесторы, не получившие документы, в частности право собственности, но имеющие документы о внесении платежей за жилье, также будут иметь право на возмещение", - рассказала народная депутатка.

Однако здесь государство предусмотрело один момент: жилье, которое украинцы получат в компенсацию за потерянное, они не смогут продать. Правда, запрет на продажу будет действовать только три первых года владения такой квартирой. Дальше владелец сможет ее отчуждать.

"Полученное в результате компенсации жилье нельзя будет продавать в течение 3 лет. Потому что нам бы хотелось, чтобы украинцы оставались в Украине, а не продавали полученное в результате компенсации жилье и ехали за границу. У нас много работы по восстановлению государства. Мы найдем каждому украинцу достойное жилье и работу", – пояснила Елена Шуляк.

Напомним, украинцам рассказали, что будет, если они откажутся от квартир, которые государство будет им предлагать взамен утраченного жилья.


Марченко Любов, Тудей

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