ЕС дополнительно выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцам

В Еврокомиссии отметили, что данное финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 миллиарда евро, информирует ZN.ua.

ЕС дополнительно выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцам

Евросоюз дополнительно выделит еще 50 млн евро на гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от развязанной Россией войны в Украине, сообщили на сайте Еврокомиссии. Там объяснили, куда направят указанные средства.

«ЕС выделяет еще 50 миллионов евро гуманитарного финансирования в поддержку людей, пострадавших от войны РоSSии против Украины, из них 45 миллионов евро на гуманитарные проекты в Украине и 5 миллионов на Молдову. Таким образом, общая сумма финансирования гуманитарной помощи в ответ на войну составляет 143 миллиона евро. Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 миллиарда евро, который Европейская комиссия пообещала на глобальном мероприятии «Встань за Украину» на прошлой неделе», – говорится в сообщении.

Указано, что эти 50 млн. евро направят на:

  • экстренную медицинскую помощь;
  • безопасную питьевую воду;
  • убежище;
  • денежную помощь;
  • поддержку против гендерного насилия.

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