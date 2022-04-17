ЕС дополнительно выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцам

Евросоюз дополнительно выделит еще 50 млн евро на гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от развязанной Россией войны в Украине, сообщили на сайте Еврокомиссии. Там объяснили, куда направят указанные средства.

« ЕС выделяет еще 50 миллионов евро гуманитарного финансирования в поддержку людей, пострадавших от войны РоSSии против Украины, из них 45 миллионов евро на гуманитарные проекты в Украине и 5 миллионов на Молдову. Таким образом, общая сумма финансирования гуманитарной помощи в ответ на войну составляет 143 миллиона евро. Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 миллиарда евро, который Европейская комиссия пообещала на глобальном мероприятии «Встань за Украину» на прошлой неделе», – говорится в сообщении.

Указано, что эти 50 млн. евро направят на: