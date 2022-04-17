В РоSSии рассказали, чем опасен разворот нефтегазовых потоков с Европы на Восток

В РФ нет инфраструктуры для такого разворота.

В РоSSии рассказали, чем опасен разворот нефтегазовых потоков с Европы на Восток

В РоSSии уверены, что наиболее перспективными рынками для них являются страны АТР, в частности Китай и Индия. Кроме того, роSSийское топливо может экспортироваться на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Об этом пишут росСМИ.

Однако разворот экспортных сырьевых потоков на восток нельзя осуществить единомоментно. На прокладку новых трубопроводов уйдет не один год.

"Во-вторых, наши азиатские партнеры прекрасно осознают те геополитические трудности, с которыми столкнулся роSSийской экспорт на западном направлении, и, пользуясь этим, требуют от Москвы существенных скидок, снижающих выгоду от такой торговли", - предупреждает аналитик Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

О значительных затратах на новую инфраструктуру напоминает также эксперт Amarkets Артем Деев. Поворот на Восток предполагает строительство новых магистралей, флота для перевозки нефти и СПГ, а также расширение пропускной способности "Транссиба".

"Переориентация на восток может занять длительное время, так как строительство инфраструктуры потребует больших инвестиций в течение многих лет", — говорит Деев.


Середа Елена, ZN.ua

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