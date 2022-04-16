В Черниговской области снят запрет на продажу алкоголя, который длился с начала войны

Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации.

В Черниговской области снят запрет на продажу алкоголя, который длился с начала войны
Фото: yuzhny.info

В Черниговской области снят запрет на продажу алкогольных напитков, который длился с 26 февраля.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли", - пояснил он.

В то же время, органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя на территории соответствующих общин.

Напомним, в Киеве с 1 апреля разрешили продажу алкоголя в магазинах и в заведениях сферы обслуживания в течение ограниченного времени.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Пенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерамПенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерам
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Вирмения начала платить за роSSийский газ рублямиВирмения начала платить за роSSийский газ рублями
Аренда квартир в Киеве во время войны: как изменились цены на съемное жилье в разных районах столицыАренда квартир в Киеве во время войны: как изменились цены на съемное жилье в разных районах столицы
Во Львовской области государство выкупит жилье для вынужденных переселенцевВо Львовской области государство выкупит жилье для вынужденных переселенцев
Приватбанк посчитал потери из-за войны. Пока что в «плюсе»Приватбанк посчитал потери из-за войны. Пока что в «плюсе»
Эмбарго на роSSийскую нефть: в РФ предложили варианты, как будут обходить запретЭмбарго на роSSийскую нефть: в РФ предложили варианты, как будут обходить запрет
С начала войны прекратили работу около 5 тыс. автозаправокС начала войны прекратили работу около 5 тыс. автозаправок
Президент подписал закон: во время войны депозиты гарантируются на 100%Президент подписал закон: во время войны депозиты гарантируются на 100%
Из-за войны: ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономикиИз-за войны: ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономики
Более 250 предприятий из охваченных войной регионов переместили в другие области – ШмыгальБолее 250 предприятий из охваченных войной регионов переместили в другие области – Шмыгаль
МВФ одобрил дополнительную помощь Молдове, столкнувшейся с последствиями войны на УкраинеМВФ одобрил дополнительную помощь Молдове, столкнувшейся с последствиями войны на Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости