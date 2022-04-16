В Черниговской области снят запрет на продажу алкоголя, который длился с начала войны

Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации.

В Черниговской области снят запрет на продажу алкогольных напитков, который длился с 26 февраля.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли", - пояснил он.

В то же время, органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя на территории соответствующих общин.