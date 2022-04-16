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2022-04-16
В Черниговской области снят запрет на продажу алкоголя, который длился с начала войны
Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации.
Фото: yuzhny.info
В Черниговской области снят запрет на продажу алкогольных напитков, который длился с 26 февраля.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли", - пояснил он.
В то же время, органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя на территории соответствующих общин.
Напомним, в Киеве с 1 апреля разрешили продажу алкоголя в магазинах и в заведениях сферы обслуживания в течение ограниченного времени.