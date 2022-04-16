От 30 до 50% может достигнуть потеря ВВП, - Марченко

Однако делать окончательные оценки еще рано.

Война РоSSии против Украины может привести к уменьшению валового внутреннего продукта (ВВП) на 50%. Но все зависит от дальнейших событий на фронте.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире общего телемарафона, сообщает 24 канал.

По его словам, еще рано делать окончательные оценки.

"От 30 до 50% может быть потеря ВВП , но все же пока рано такие оценки делать. Все зависит от течения войны, и как это будет влиять на экономическую активность бизнеса и граждан",– сказал министр.

По его словам, если бизнес сможет быстро адаптироваться или война завершится быстро победой – это один сценарий, если это будет продолжаться – другой. Поэтому желательно в таких оценках исходить из оптимистического сценария.