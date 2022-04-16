Forbes: ряд роSSийских бизнесменов попросили не называть их гражданами РФ

Количество таких выходцев из РФ с каждым днем растет.

Некоторые роSSийские бизнесмены в последние месяцы просят не называть их гражданами РФ, ссылаясь на то, что имеют иностранное гражданство. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на издание Forbes.

Отмечается, что на фоне растущих санкций против россиян многие миллиардеры, имеющие связи с Россией, "очень, очень не хотят, чтобы их называли русскими".

Среди таких бизнесменов называются проживающий в Дубае основатель Telegram Павел Дуров, подчеркивающий свое французское гражданство, а также сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман, попросивший указывать его как гражданина Израиля.

Соучредитель цифрового банка Revolut Ник Стронский, имеющий гражданство Великобритании и РоSSии, также просит называть его гражданином Великобритании.


Середа Елена, ZN.ua

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