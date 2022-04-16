Forbes: ряд роSSийских бизнесменов попросили не называть их гражданами РФ

Некоторые роSSийские бизнесмены в последние месяцы просят не называть их гражданами РФ , ссылаясь на то, что имеют иностранное гражданство. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на издание Forbes.

Отмечается, что на фоне растущих санкций против россиян многие миллиардеры, имеющие связи с Россией , "очень, очень не хотят, чтобы их называли русскими".

Среди таких бизнесменов называются проживающий в Дубае основатель Telegram Павел Дуров, подчеркивающий свое французское гражданство, а также сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман, попросивший указывать его как гражданина Израиля.

Соучредитель цифрового банка Revolut Ник Стронский, имеющий гражданство Великобритании и РоSSии, также просит называть его гражданином Великобритании.