NYT: Украину можно вооружить за счет РоSSии
Около 100 миллиардов долларов роSSийского Центробанка заморожены на счетах в США, и Вашингтон имеет законное право их «ликвидировать», превратив в помощь для Киева, информирует
Учитывая, что Владимир Путин продолжает свое кровавое вторжение в Украину, следователи Минфина и Департамента юстиции США ищут и арестовывают роSSийские яхты, имения, а также устраивают другие неприятности его режиму. Между тем, в Вашингтоне конгрессмены Том Малиновский из Нью-Джерси и Джо Уилсон из Южной Каролины продвигают инициативу от обеих партий, чтобы выяснить, какие полномочия есть у исполнительной власти, чтобы ликвидировать эти роSSийские активы.
Эта инициатива очень важна. Однако усилия по ее продвижению недостаточно быстры и настойчивы, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно. Об этом на страницах