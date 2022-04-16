NYT: Украину можно вооружить за счет РоSSии

Около 100 миллиардов долларов роSSийского Центробанка заморожены на счетах в США, и Вашингтон имеет законное право их «ликвидировать», превратив в помощь для Киева, информирует ZN.ua.

Учитывая, что Владимир Путин продолжает свое кровавое вторжение в Украину, следователи Минфина и Департамента юстиции США ищут и арестовывают роSSийские яхты, имения, а также устраивают другие неприятности его режиму. Между тем, в Вашингтоне конгрессмены Том Малиновский из Нью-Джерси и Джо Уилсон из Южной Каролины продвигают инициативу от обеих партий, чтобы выяснить, какие полномочия есть у исполнительной власти, чтобы ликвидировать эти роSSийские активы.

Эта инициатива очень важна. Однако усилия по ее продвижению недостаточно быстры и настойчивы, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно. Об этом на страницах New York Times пишет профессор конституционного права Гарвардского университета Лоренс Трайб. Даже если бы Департамент юстиции мог продать все яхты и имения олигархов в ближайшие месяцы, направляя полученные деньги на военную и гуманитарную помощь, этот процесс был бы слишком медленным. Он бы не смог своевременно обеспечить ВСУ танками, ракетами ПВО, продуктами питания и лекарствами. Война длится уже восьмую неделю. И ее цена разрастается. В какой-то момент американцы могут не выдержать и отказаться оплачивать счета.


Лесь Димань, ZN.ua

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