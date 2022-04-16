Дефицит бюджета сейчас – семь миллиардов евро ежемесячно, – Зеленский

«Украина выйдет из этой ситуации».

Дефицит бюджета сейчас – семь миллиардов евро ежемесячно, – Зеленский

Дефицит украинского бюджета составляет в условиях войны семь миллиардов евро в месяц.

Об этом в интервью украинским онлайн-медиа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что такие показатели известны нашим партнерам.

«Эти суммы знают все: Евросоюз, США, Великобритания. Как они нас поддерживают, можно будет увидеть в конце месяца, – сказал он, добавив: – Украина выйдет из этой ситуации».

По словам президента, дефицит в семь миллиардов евро связан с тем, что таможня и налоговая не работали в нормальном режиме, а бизнес остановился. К тому же, Украина была вынуждена завозить огромный объем импорта без растаможки – для продовольственной безопасности и обеспечения страны медикаментами.

По мнению Владимира Зеленского, украинцы будут возвращаться домой, и экономическая ситуация станет лучше. Также Украина ожидает помощи от доноров.

По информации главы правительства Дениса Шмыгаля, в первом квартале 2022 года госбюджет удалось выполнить на 110%. Во втором квартале из-за военного вторжения РФ прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета.

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