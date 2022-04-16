Дефицит бюджета сейчас – семь миллиардов евро ежемесячно, – Зеленский
«Украина выйдет из этой ситуации».
Дефицит украинского бюджета составляет в условиях войны семь миллиардов евро в месяц.
Об этом в интервью украинским онлайн-медиа заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что такие показатели известны нашим партнерам.
«Эти суммы знают все: Евросоюз, США, Великобритания. Как они нас поддерживают, можно будет увидеть в конце месяца, – сказал он, добавив: – Украина выйдет из этой ситуации».
По словам президента, дефицит в семь миллиардов евро связан с тем, что таможня и налоговая не работали в нормальном режиме, а бизнес остановился. К тому же, Украина была вынуждена завозить огромный объем импорта без растаможки – для продовольственной безопасности и обеспечения страны медикаментами.
По мнению Владимира Зеленского, украинцы будут возвращаться домой, и экономическая ситуация станет лучше. Также Украина ожидает помощи от доноров.
По информации главы правительства Дениса Шмыгаля, в первом квартале 2022 года госбюджет удалось выполнить на 110%. Во втором квартале из-за военного вторжения РФ прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета.