Украина получила уже почти $924 млн благотворительной помощи – Офис президента

Украина получила уже почти $924 млн благотворительной помощи от граждан и корпораций из разных стран, и средства продолжают поступать. Об этом говорится в отчете Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, сообщает Офис президента .

Деньги идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах.

В частности, посредством платформы help.gov.ua люди со всего мира каждый день заполняют анкеты и отправляют помощь в Украину.

Больше всего средств поступило из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

В частности, в Великобритании благотворительная организация Disasters Emergency Committee собрала более 310 млн фунтов стерлингов. Свои взносы сделали Королева Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра и музыки.

Известная голливудская актриса Мила Кунис , родившаяся в Черновцах, ее муж актер Эштон Кутчер собрали в США $35 млн и направили эти средства логистическому стартапу Flexport и технологической компании Airbnb.

Во Франции 8 млн евро собрало местное телевидение благодаря благотворительному концерту французских звезд. Присоединилась и первая леди Французской Республики Брижит Макрон – она передала 1 млн евро.

За 50 дней в Украину было ввезено 270 тыс. тонн гуманитарной помощи. Закупили продовольствие у украинских производителей и укомплектовали продуктовые наборы почти для 12 млн украинцев.

Информационный ресурс «СпівДія» обработал уже более 48 тысяч заявок о помощи конкретным гражданам.