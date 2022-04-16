Новостей.COM ⇒
2022-04-16
В РоSSии прогнозируют подорожание хлеба из-за западных санкций
Оборудование для пекарен в РФ, как правило, импортного производства, информирует
© lutsk.eu
По оценкам экспертов, около 90% всех пекарен в РоSSии работает на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен ЕС на прошлой неделе. Об этом
Также отмечается, что запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у крупных производителей хватит на несколько месяцев, в дальнейшем возможны перебои в работе производственных линий.
Однако роSSийские эксперты считают, что комплектующие все же попадут в страну за счет параллельного импорта, но это приведет к росту себестоимости готовой продукции. Участники рынка уже начали искать альтернативных поставщиков в Китае и Турции.
Середа Елена, ZN.ua