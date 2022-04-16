Эксперт рассказал, как увеличить пенсию при нехватке стажа

В Украине увеличен пенсионный возраст.

Украинцы, которые не имели нужного стажа (количества наработанных лет для получения пенсии) могут претендовать на минимальную выплату в размере 2100 грн. Однако есть возможность увеличить выплаты, пишет издание "На пенсии".

Напомним, что в 2022 году в возрасте 60 лет выйти на пенсию могут те, у кого есть 29 лет стажа. В следующем году нужно будет уже 30 лет стажа. Он будет увеличиваться на один год вплоть до 2028 года.

Однако говорится, что есть «хитрость», которая поможет получать больше. В редакцию издания обратилась женщина, впервые трудоустроившаяся еще в 1976 году. В 2002 году у нее случился инсульт в результате чего она получила инвалидность третьей группы. Сейчас женщина претендует на пенсию в размере 2100 грн, но хотела бы получать больше. В Пенсионном фонде ей сказали, что перерасчет возможен, если официально доработает еще три года (сейчас у женщины стаж 26 лет). Трудоустроиться официально пока невозможно. В издании посоветовали женщине оформить пенсию по инвалидности.

«Тогда в стаж дополнительно отнесут период со дня пребывания на инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. В этом случае общий стаж составит более 30 лет, а выплата с 1 марта – около 2300 грн», – сказал специалист Сергей Коробкин.


Середа Елена, ZN.ua

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