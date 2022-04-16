РоSSии приходится продавать нефть все с большими скидками, разница с рыночной ценой уже почти треть

До санкций против РоSSии скидка на роSSийскую Urals была символической, информирует ZN.ua.

РоSSии приходится продавать нефть все с большими скидками, разница с рыночной ценой уже почти треть

Дисконт цены роSSийской марки экспортной нефтяной смеси Urals к эталонному сорту нефти Brent продолжает увеличиваться, составляя в среднем уже порядка $30. Об этом сообщает роSSийский Интерфакс со ссылкой на минфин РФ.

«Средняя цена Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля составила $79,81 за баррель. Средняя цена фьючерса на Brent с ближайшей датой поставки за последние 30 календарных дней - $108,5. Следовательно, скидка на Urals, которая традиционно была символической - $1-2 - и начала стремительно расти из-за введения антироSSийских санкций, составила примерно $28,7», - говорится в сообщении.

За предыдущий период мониторинга, который захватил часть "досанкционной" эпохи (15 февраля - 14 марта), разница в средней цене Urals и Brent была гораздо менее существенной - $95,59 против $104,97, то есть скидка была меньше $10. За календарный март средняя цена Urals составила $89,05, а Brent - $112,46, то есть дисконт достиг $23,4, или около 20% стоимости.

Напомним, министерство энергетики РФ закрыло доступ к статистической информации о добыче и экспорте нефти и газа, которая может «быть использована в качестве дополнительного давления на роSSийский рынок и его участников».

Евросоюз планирует ввести поэтапное эмбарго на роSSийскую нефть, однако переговоры об этом начнутся не раньше конца президентских выборов во Франции.

В РФ уже рассматривают варианты, как будут реализовать роSSийскую нефть на мировом рынке в условиях западных санкционных ограничений.

По материалам: Интерфакс /

Лия Ильченко, ZN.ua

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