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2022-04-16
Пенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерам
Банкам перечислено 100% сумм.
Пенсионный фонд на данное время производит выплату пенсий за апрель. Уполномоченным банкам перечислено 100% необходимой суммы, Укрпочтой доставлено 60,2%. Об этом ведомство
Уточняется, что по состоянию на 14 апреля на пенсионные выплаты за апрель направлено 32,2 млрд: 8,6 млрд грн – на выплату пенсий через Укрпочту, 23,6 млрд – через уполномоченные банки.
В частности, за апрель продолжалась доставка пенсионных выплат за март в Херсонской области.
Середа Елена, ZN.ua