Пенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерам

Пенсионный фонд на данное время производит выплату пенсий за апрель. Уполномоченным банкам перечислено 100% необходимой суммы, Укрпочтой доставлено 60,2%. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

Уточняется, что по состоянию на 14 апреля на пенсионные выплаты за апрель направлено 32,2 млрд: 8,6 млрд грн – на выплату пенсий через Укрпочту, 23,6 млрд – через уполномоченные банки.

В частности, за апрель продолжалась доставка пенсионных выплат за март в Херсонской области.