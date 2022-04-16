У Газпрома обваливается экспорт и снижаются поставки на внутренний рынок, спасает Китай

Экспорт газа компанией "Газпром" в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 апреля 2022 составил 44,6 миллиарда кубических метров, что на 26,4% меньше, чем за тот же период 2021 года. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

За указанный период "Газпром", по предварительным данным, добыл 155,9 млрд куб. м газа. Это на 1,3% (на 2,1 млрд. куб. м) меньше, чем в прошлом году.

Поставки компании по газотранспортной системе на внутренний рынок снизились на 3,6% (на 3,9 млрд. куб. м).

В то же время, экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вырос.

По данным Gas Infrastructure Europe, 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту у них осталось 25,2 млрд куб. м активного газа. Это на 5,5 млрд куб. м меньше по сравнению с той же датой 2021 года.

За прошлый зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд куб. м газа – 107,8% от объема, который компании смогли скачать летом 2021 года.