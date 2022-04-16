Тариф не электроэнергию 1,44 грн/кВт будет действовать еще полгода – Зеленский

Тариф на электроэнергию для потребителей, которые используют до 250 кВТ в месяц, останется неизменным еще полгода и составит 1,44 грн/кВт.

«Продлеваем минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан», - сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного обращения.

Президент провел совещание с чиновниками по экономическим вопросам. В частности, обсудили завершение отопительного сезона и решение неотложных вопросов, возникших за время военного положения.

По мнению президента, этот отопительный сезон в целом удалось пройти успешно, во время действия военного состояния поставки энергоносителей не прерывались. Зеленский также отметил, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории.