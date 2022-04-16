Тариф не электроэнергию 1,44 грн/кВт будет действовать еще полгода – Зеленский

Менее 250 киловатт в месяц потребляют около 80% украинцев, информирует ZN.ua.

Тариф на электроэнергию для потребителей, которые используют до 250 кВТ в месяц, останется неизменным еще полгода и составит 1,44 грн/кВт.

«Продлеваем минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан», - сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного обращения.

Президент провел совещание с чиновниками по экономическим вопросам. В частности, обсудили завершение отопительного сезона и решение неотложных вопросов, возникших за время военного положения.

По мнению президента, этот отопительный сезон в целом удалось пройти успешно, во время действия военного состояния поставки энергоносителей не прерывались. Зеленский также отметил, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории.


Ольга Чекис, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко рассказал, что будет с ценами на горячую воду в КиевеКличко рассказал, что будет с ценами на горячую воду в Киеве
Индия будет покупать роSSийский уголь со скидкой. Другие страны от него отказалисьИндия будет покупать роSSийский уголь со скидкой. Другие страны от него отказались
ФГВФЛ будет выплачивать депозиты обанкротившихся банков дистанционноФГВФЛ будет выплачивать депозиты обанкротившихся банков дистанционно
Зеленский подписал закон о 100% гарантиях банковских вкладовЗеленский подписал закон о 100% гарантиях банковских вкладов
The Economist: Сколько будет стоить восстановление Украины?The Economist: Сколько будет стоить восстановление Украины?
CASE Україна: дефолт РоSSии неизбежен, но будет иметь только одно последствиеCASE Україна: дефолт РоSSии неизбежен, но будет иметь только одно последствие
Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреляПриват24 не будет работать в ночь на 11 апреля
До конца войны курс будет на уровне 29,25 грн за доллар, - НБУДо конца войны курс будет на уровне 29,25 грн за доллар, - НБУ
Украинцам отменили один налог: за что можно будет не платить в ближайшие два годаУкраинцам отменили один налог: за что можно будет не платить в ближайшие два года
В «Укрэнерго» заявили, что дефолта не будетВ «Укрэнерго» заявили, что дефолта не будет
Последние новости
Подгружаем последние новости