Теперь только голуби: почтовые операторы мира массово останавливают сотрудничество с россией

Укрпочта

Все большее количество стран мира останавливают почтовое сообщение с россией и беларусью.

Почты шести стран уже прекратили сообщение с рф и беларусью в поддержку Украины, которая прекратила сотрудничество с ними еще в первые дни войны. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии в ответ на призывы Укрпочты уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в россию и белоруссию.

К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась латвийская почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в и из этих стран.

Укрпочта

"Надеюсь, остальные почты также скоро присоединятся к нашей шестерке и перестанут доставлять отправления в россию и беларусь. Это важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка россии почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров", – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Ранее сообщалось, что крупные международные компании по перевозке также отказываются работать на роSSийском рынке и с роSSийскими товарами. Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать опасности для машин с ЕС на территории россии. Ранее в роSSийском ведомстве отмечали, что международные логистические компании отказываются поставлять роSSийские минеральные удобрения.

фуры, грузы, грузоперевозки


Галина Струс, politeka.net

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