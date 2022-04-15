Украина должна остаться надежным транзитером роSSийского газа на время переходного периода – эксперт

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар убежден, что Украина должна сделать все, чтобы при поддержке европейских партнеров оставаться транзитным государством в переходной период отказа от роSSийского газа.

Как уже отмечалось, на первом этапе надо прекратить работу СП-1 и «Турецкого потока», напоминает Гончар.

“Ведь когда не было этих трубопроводов, роSSийский газ бесперебойно поступал к потребителям ЕС и Турции в течение десятилетий через ГТС Украины. Поэтому последняя молекула роSSийского газа, идущего в ЕС, должна проходить именно через украинскую трубу. Для нас это прежде всего гарантия того, что РоSSия не нанесет умышленный ущерб нашей газовой инфраструктуре, потому что она нам нужна для внутренней транспортировки газа для украинцев”, - пишет автор.

В то же время отказ от транзита сейчас вызовет панику на спотовом рынке и, к сожалению, в перспективе ближайших трех месяцев только увеличит доходы агрессора, отметил эксперт.

“Кроме того, у РоSSии будет возможность перенаправить поток газа через газопровод Ямал—Европа, функционирующий сейчас с минимальной загрузкой, «Турецкий поток», вероятно, тоже может быть догружен. При этом «Газпром» сможет легально не платить Украине платежи по пятилетнему соглашению с «Нафтогазом» 2019 года и даже попытаться выставить штрафные санкции. Не стоит забывать, что для нашей ГТС одностороннее прекращение транзита станет технологическим и стратегическим вызовом из-за необходимости перенастроить систему в реверсный режим в условиях боевых действий. К тому же при таких обстоятельствах РФ может целенаправленно нанести удары по ключевым объектам ГТС для разрушения системы газопоставок, что приведет к социально-экономической и гуманитарной катастрофе в Украине”, - добавил Гончар.

А нескоординированное с партнерами прекращение транзита резко снизит вероятность введения эффективных санкций против роSSийского газа с их стороны. Кроме того, это может побудить Германию отменить решение о прекращении СП-2, подчеркивает Гончар.

“Шагов самой Украины, к сожалению, недостаточно для нанесения ощутимых убытков РФ. Мы должны и обязаны согласовывать свои усилия с ЕС и США”, - предупредил эксперт.