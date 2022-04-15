ПриватБанк и Ощадбанк будут блокировать деньги на картах клиентов

Украинские банки во время войны сняли лимиты на транзакции, но некоторые ограничения остались. В частности, переводы на суммы выше 400 000 грн с карты на карту запрещены. Если получатель не предоставит документов о происхождении средств, то доступ к ним он иметь не будет.

Без подтверждения источника финансирования эти средства придется направить на помощь ВСУ, благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики, а также на покупку военных облигаций. Счет пользователя заблокирован.

Волонтерским организациям разрешено производить переводы в иностранной валюте на закупку определенных товаров на сумму, которая в гривневом эквиваленте не будет превышать 400 000 грн. Речь идет о закупке военного снаряжения и средств для оказания медицинской помощи.

Лимиты на снятие наличных денег в ПриватБанке и Ощадбанке остаются неизменными с начала войны. Максимальная сумма снятия наличных средств с карты ПриватБанка в банкомате составляет не более 20 тыс. грн. в течение 3-х часов.

В Ощадбанке бесплатная выдача наличных осуществляется в сети банкоматов в сумме до 10 000 грн (лимит). За обналичивание средств сверх установленного лимита — комиссия 1,0% - 5 грн.

Ранее ПриватБанк сообщил о больших финансовых убытках во время войны.