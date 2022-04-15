ПриватБанк и Ощадбанк будут блокировать деньги на картах клиентов

Украинские банки во время войны сняли лимиты на транзакции, но некоторые ограничения остались. В частности, переводы на суммы выше 400 000 грн с карты на карту запрещены. Если получатель не предоставит документов о происхождении средств, то доступ к ним он иметь не будет.

ПриватБанк и Ощадбанк будут блокировать деньги на картах клиентов

Без подтверждения источника финансирования эти средства придется направить на помощь ВСУ, благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики, а также на покупку военных облигаций. Счет пользователя заблокирован.

Волонтерским организациям разрешено производить переводы в иностранной валюте на закупку определенных товаров на сумму, которая в гривневом эквиваленте не будет превышать 400 000 грн. Речь идет о закупке военного снаряжения и средств для оказания медицинской помощи.

Лимиты на снятие наличных денег в ПриватБанке и Ощадбанке остаются неизменными с начала войны. Максимальная сумма снятия наличных средств с карты ПриватБанка в банкомате составляет не более 20 тыс. грн. в течение 3-х часов.

В Ощадбанке бесплатная выдача наличных осуществляется в сети банкоматов в сумме до 10 000 грн (лимит). За обналичивание средств сверх установленного лимита — комиссия 1,0% - 5 грн.

Ранее ПриватБанк сообщил о больших финансовых убытках во время войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Приватбанк выделил 2 млрд грн на кредиты для малого бизнесаПриватбанк выделил 2 млрд грн на кредиты для малого бизнеса
Приватбанк посчитал потери из-за войны. Пока что в «плюсе»Приватбанк посчитал потери из-за войны. Пока что в «плюсе»
Эмбарго на роSSийскую нефть: в РФ предложили варианты, как будут обходить запретЭмбарго на роSSийскую нефть: в РФ предложили варианты, как будут обходить запрет
В Швейцарии создали водку в честь Зеленского: деньги с прибыли передадут УкраинеВ Швейцарии создали водку в честь Зеленского: деньги с прибыли передадут Украине
ПриватБанк сообщил о больших финансовых убыткахПриватБанк сообщил о больших финансовых убытках
Работодателям будут платить по 6,5 тысяч грн за каждого нового работника-переселенцаРаботодателям будут платить по 6,5 тысяч грн за каждого нового работника-переселенца
Продовольственные потребности Украины будут удовлетворены — МинагрополитикиПродовольственные потребности Украины будут удовлетворены — Минагрополитики
Ощадбанк вернул кредиты для некоторых украинцевОщадбанк вернул кредиты для некоторых украинцев
Донорский счет МВФ: НБУ рассказал, на что пойдут деньгиДонорский счет МВФ: НБУ рассказал, на что пойдут деньги
НБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положенияНБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положения
Последние новости
Подгружаем последние новости