Важно ограничить транзит газа по “Северному потоку-1” – эксперт

Важно ограничить транспортировку голубого топлива по газопроводу «Северный поток-1». Строительство СП-1 в свое время было обусловлено политической, а не экономической целесообразностью, пишет президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

“И этот маршрут до сих пор является рычагом давления РФ на европейские страны, к тому же это фактически бесплатный маршрут транспортировки газа для РоSSии, который она всегда использовала для политического влияния”, - пишет он.

Эксперт подчеркивает, что в 2020 году Германия уже совершила ошибку, когда Федеральное сетевое агентство приняло решение вывести газопровод «Северный поток-1» из-под действия норм Газовой директивы Европейского Союза сроком на 20 лет.