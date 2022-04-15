Важно ограничить транзит газа по “Северному потоку-1” – эксперт

В начале марта Кремль снова шантажировал, когда угрожал прекратить поставки газа в Европу через эту нитку, информирует ZN.ua.

Важно ограничить транзит газа по “Северному потоку-1” – эксперт
© Nord Stream 2

Важно ограничить транспортировку голубого топлива по газопроводу «Северный поток-1». Строительство СП-1 в свое время было обусловлено политической, а не экономической целесообразностью, пишет президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

“И этот маршрут до сих пор является рычагом давления РФ на европейские страны, к тому же это фактически бесплатный маршрут транспортировки газа для РоSSии, который она всегда использовала для политического влияния”, - пишет он.

Эксперт подчеркивает, что в 2020 году Германия уже совершила ошибку, когда Федеральное сетевое агентство приняло решение вывести газопровод «Северный поток-1» из-под действия норм Газовой директивы Европейского Союза сроком на 20 лет.

“В начале марта 2022-го РФ прибегла к очередному шантажу, когда угрожала прекратить поставки газа в Европу через СП-1”, - напоминает Гончар.


Александр Хребет, ZN.ua

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