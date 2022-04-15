Мошенники сулят 9000 гривен "помощи от ЕС" за опрос: как не стать их жертвой

Мошенники адаптировали старую схему обмана под актуальные события в Украине. Пользователям Facebook обещают дать 8900 грн "помощи от ЕС " за прохождение опроса, используя украденное брендирование ТСН, флаги Украины и Евросоюза .

Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

В Facebook мошенники запустили рекламу со страницы под названием "News of Ukraine", созданной 30 марта 2022 года. В рекламе они используют брендирование ТСН, флаги Украины и ЕС .

Рекламное объявление ведет на русскоязычный сайт с "опросом", после прохождения которого мошенники обещают огромный выигрыш. Однако для его получения требуют выполнить так называемый "закрепительный платеж".