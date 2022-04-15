Мошенники сулят 9000 гривен "помощи от ЕС" за опрос: как не стать их жертвой
Мошенники адаптировали старую схему обмана под актуальные события в Украине. Пользователям Facebook обещают дать 8900 грн "помощи от ЕС" за прохождение опроса, используя украденное брендирование ТСН, флаги Украины и Евросоюза.
Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
В Facebook мошенники запустили рекламу со страницы под названием "News of Ukraine", созданной 30 марта 2022 года. В рекламе они используют брендирование ТСН, флаги Украины и ЕС.
Рекламное объявление ведет на русскоязычный сайт с "опросом", после прохождения которого мошенники обещают огромный выигрыш. Однако для его получения требуют выполнить так называемый "закрепительный платеж".
Конечно же, после этого никаких средств человек не получит, потому что это типичная мошенническая схема. Ее использование фиксировали еще в 2019, 2020 и 2021 году, информирует