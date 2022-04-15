Несмотря на войну, в Украине запустили энергообъект стоимостью полмиллиарда гривень

Линия должна углубить энергоинтеграцию с ЕС.

Несмотря на войну, в Украине запустили энергообъект стоимостью полмиллиарда гривень
© Укрэнерго

Несмотря на войну в Украине, НЭК «Укрэнерго» запустило в работу высоковольтную линию 330 кВ на западе Украины, которая будет работать на дальнейшую интеграцию энергосистемы Украины в энергосеть континентальной Европы ENTSO-E.

Электросеть повысит надежность работы энергосистемы и энергоснабжения потребителей западного региона, а также эффективность работы Днестровской ГАЭС.

"Эта линия является важным элементом в повышении надежности работы энергосистемы в условиях синхронной работы с ENTSO-E и будущего расширения экспортно-импортных поставок электроэнергии между Украиной и Европой", - заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Стоимость проекта составила 546 млн. грн.

Напомним, энергосистемы Украины и Молдовы полностью синхронизировались с сетью континентальной Европы ENTSO-E. Соответствующее решение было принято объединением системных операторов ENTSO-E 11 марта 2022 г., а физические операции по соединению энергосистем были проведены в течение 16 марта.


Ирина Знась, ZN.ua

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