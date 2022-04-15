РФ потеряла бы 135 млрд долларов если ЕС ввел бы эмбарго на нефть, газ и уголь – эксперт

Вопрос ограничения экспорта энергоносителей из РоSSии уже несколько недель активно дискутируется в ЕС , и единодушия в том, какое же решение принять, пока нет, пишет в статье президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Автор говорит, что приведенная ниже таблица дает ретроспективное представление о структуре доходов РФ от энергоэкспорта.

“Нефть и продукты переработки — на первом месте по значимости, природный газ — на втором, но приносит в три-четыре раза меньше, уголь — на третьем, но дает на порядок менее значительный, чем нефть”, - пишет он.

Совокупно ЕС потребляет в три раза больше энергоносителей из РФ , чем крупнейшая страна-покупатель Китай , превосходящий Европу только по поставкам угля. В десятке наибольших потребителей — пять стран Евросоюза : Нидерланды, Германия, Италия, Польша и Франция. В 2021-м Германия заплатила россиянам 23,1 млрд долл. — это 8,8% годовой «энергетической» выручки РФ . Из них 11 млрд долл. — за газ, писало издание Forbes.

“Если бы европейские политики запретили покупать роSSийские нефть, газ и уголь, РФ потеряла бы 135 млрд долл., что составляет более 1/4 экспортной выручки по итогам 2021 года. По оценкам экспертов, 10% ВВП. Это и является желательным сокращением расходов на оружие для войны против Украины”, - подчеркивает Гончар.