Вирмения начала платить за роSSийский газ рублями

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала расплачиваться за роSSийский газ в рублях. Об этом он сказал в интервью РБК, пишет ЭП.

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Тонкости контракта с Россией

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил министр.

По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата производится в рублях.

«Действительно, контракт „Газпрома“ на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — подтвердил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» — единственный поставщик природного газа в Армению.

Оператор газотранспортной сети Армении — «Газпром Армения», дочернее предприятие «Газпрома».