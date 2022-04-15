Вирмения начала платить за роSSийский газ рублями

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала расплачиваться за роSSийский газ в рублях. Об этом он сказал в интервью РБК, пишет ЭП.

Вирмения начала платить за роSSийский газ рублями
фото: banker.az

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«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил министр.

По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата производится в рублях.

«Действительно, контракт „Газпрома“ на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — подтвердил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» — единственный поставщик природного газа в Армению.

Оператор газотранспортной сети Армении — «Газпром Армения», дочернее предприятие «Газпрома».

Как писал «Минфин», Евросоюз все-таки готовит постепенное нефтяное эмбарго против РоSSии. Запрет на покупку нефтепродуктов могут одобрить после второго тура французских президентских выборов 24 апреля.

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