Кличко рассказал, что будет с ценами на горячую воду в Киеве

Тарифы на горячую воду в Киеве не изменятся до 31 мая, заявил городской голова Киева Виталий Кличко. Он также объяснил, от чего будут зависеть цены на горячую воду дальше.

«Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошедшего отопительного сезона. То есть, мы продлим действие этих тарифов, не повышая их» – заявил Кличко.

По его словам, дальнейшая корректировка тарифов будет зависеть от цены на газ, которые будут установлены на уровне государства.