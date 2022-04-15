Кличко рассказал, что будет с ценами на горячую воду в Киеве
Уровень оплаты коммунальных услуг в столице за время войны составляет 55%, информирует
Тарифы на горячую воду в Киеве не изменятся до 31 мая,
«Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошедшего отопительного сезона. То есть, мы продлим действие этих тарифов, не повышая их» – заявил Кличко.
По его словам, дальнейшая корректировка тарифов будет зависеть от цены на газ, которые будут установлены на уровне государства.