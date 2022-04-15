Малый и средний бизнес сократил треть сотрудников, а половина получает неполную зарплату

За первый месяц войны общие прямые потери малого и среднего бизнеса оцениваются в $85 млрд. К тому же 21,6% малого и среднего бизнеса полностью прекратил работу. Об этом свидетельствуют данные исследования Advanter Group, пишет Forbes.

Малый и средний бизнес сократил треть сотрудников, а половина получает неполную зарплату
фото: inventure.com.ua

Треть сотрудников уволили, еще треть — отправили в отпуск

Украинский малый и средний бизнес с начала войны сократил около 1,2 млн сотрудников (33%), а 34% сотрудников отправили в отпуск. Из оставшихся 42% работают на условиях сокращенной заработной платы.

Как чувствует себя украинский бизнес

  • 21,6% малого и среднего бизнеса полностью прекратил работу. Еще 34,3% — почти полностью.
  • 22,9% предприятий за последние недели увеличили объем работ, что свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности.
  • 18,2% бизнесов провели релокацию, еще 3,4% — в процессе релокации. География релокации — преимущественно по Украине. Но 12% предприятий полностью или частично перенесли деловую активность за пределы Украины.

Ожидания бизнеса в 2022 году

Микробизнес ожидает обороты в 2022 году 71,8% по сравнению с показателями 2021 года (на 10 п.п. более оптимистично, чем две недели назад).

Малый бизнес ожидает обороты в 2022 году в 61,7% по сравнению с показателями 2021 года (на 12 п.п. оптимистичнее, чем две недели назад);.

Средний бизнес ожидает обороты в 2022 году 47,3% по сравнению с показателями 2021 года (на 18 п.п. более оптимистично, чем две недели назад).

Лучшие ожидания у IТ-сектора, торговли пищевыми продуктами, предприятий здравоохранения, профессиональных услуг, машиностроения и оптовой торговли.

Источник данных

Опрошены 276 владельцев и руководителей компаний по всем регионам Украины. Период опроса: 11.04.04.2022 г.

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