Аренда квартир в Киеве во время войны: как изменились цены на съемное жилье в разных районах столицы

С начала войны стоимость жилья в западных областях Украины резко выросла, в то время как в других областях цены немного просели. Жители столицы и других городов, в которых сейчас более-менее тихо, начали возвращаться домой. Риелторы рассказали, как почти за два месяца изменились цены на аренду жилья в разных районах Киева .

На сайтах с объявлениями можно найти предложения об аренде за 3000 грн. За такую сумму можно снять 1-к квартиру на Троещине. На Нивках есть варианты за 3500-4000 грн со скромным ремонтом в старых домах.

Более презентабельное жилье можно снять в Киево-Святошинском районе. За 7000 гривен сдается квартира на 46 кв м в ЖК "Львовский" в Киево-Святошинском районе. Внутри сделан косметический ремонт, есть мебель и бытовая техника. В Оболонском районе ценник еще немного выше - 9000-15000 грн.

В Днепровском районе (ст.м. Дарница) столицы 1-к квартиру в ЖК "Парковые озера" можно снять за 10 000 грн, а трехкомнатную в этом же районе - за 15 000 грн.

Самое элитное жилье расположено в Печерском и Шевченковском районах Киева . Снять 4-комнатную квартиру в "Новопечерских Липках" предлагают за 5000 долларов (148 тыс. грн.) даже в военное время. Это элитные апартаменты со всей мебелью, современной техникой, дизайнерским интерьером, несколькими санузлами.

Снять двухуровневую квартиру в Шевченковском районе можно за 1700 долларов, или 50 тыс. грн. в месяц. На площади 130 квадратных метров расположены три комнаты, кухня, гардероб, ванная и душ. Жилье занимает 2 и 3 этажи в 25-этажном доме с паркингом и лифтами.

Ранее сообщалось, сколько на сегодняшний день стоит купить квартиру на западной Украине.