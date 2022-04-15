Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's

Если РоSSия не выплатит свои внешние долги в положенной валюте до 4 мая, это будет означать дефолт эмитента. Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на отчет международного кредитного агентства Moody's.

Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's

Агентство отмечает, что выплаты РФ по двум долларовым облигациям, осуществленные в рублях, являются изменением условий платежа по первоначальным контрактам по облигациям, а потому могут считаться объявлением дефолта.

Теперь РФ вошла в льготный (грейс) период и у нее есть время до 4 мая, чтобы выполнить условия контрактов.

Облигационные контракты не предусматривают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя после оккупации украинского Крыма РоSSия начала готовиться к жестким санкциям и с 2018 года выпускала еврооблигации с рублевой опцией погашения при исключительных условиях, это не касается бондов РоSSия-2022 и РоSSия-2042.

Как отмечает Moody's, эти выпуски могут разрешать погашение только в других жестких валютах (доллар, евро, фунт или швейцарский франк). Moody's считает, что «инвесторы не получили контрактное обещание в иностранной валюте в день уплаты».

Напомним

6 апреля РФ перевела средства для выплат купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил это сделать в долларах .

РоSSия считает, что «выполнила» свои обязательства, однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают роSSийскую валюту как погашение валютного долга. Это может привести к объявлению дефолта.

РоSSия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил РоSSии производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов роSSийских учреждений в американских банках.

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