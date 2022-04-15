Индия будет покупать роSSийский уголь со скидкой. Другие страны от него отказались

В то время как все большее число стран отказываются от импорта роSSийских товаров, Индия пытается воспользоваться моментом, чтобы приобрести их по скидке. Уже купив дисконтную роSSийскую нефть, страна собирается перейти на роSSийский уголь, пишет CNBC.

Индия будет покупать роSSийский уголь со скидкой. Другие страны от него отказались
Фото: ft.com

Пока Еврокомиссия предлагает ввести угольное эмбарго против РФ, объем импортируемого Индией роSSийского угля в марте достиг двухлетнего максимума, свидетельствуют данные аналитической фирмы Kpler.

Как сообщил изданию представитель Kpler Мэтью Бойл, Индия импортировала из РФ 1,04 млрд тонн угля — крупнейший объем с января 2020 года. Около двух третей были отгружены из роSSийских дальневосточных портов, вероятно уже после 24 февраля.

«Рынки подозревают, что Индия и Китай могут увеличить импорт угля из РоSSии, в определенной степени компенсировав влияние официального запрета ЕС на импорт роSSийского угля», — считает Вивек Дхар из австралийского Commonwealth Bank. На прошлой неделе Индия заявила, что планирует удвоить импорт роSSийского коксующегося угля, используемого в производстве стали.

Индии нужен уголь

Уголь генерирует около 70% электроэнергии в Индии, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства. Страна занимает второе место в мире по импорту и потреблению угля, уступая только Китаю.

РоSSия же занимает шестое место по его экспорту. В 2020 году 54% экспортируемого РФ угля приходилось на страны Азии, еще 31% — на членов Организации экономического сотрудничества и развития. Но до начала войны доля русского угля в индийском импорте составляла около 2%.

Какая роль санкций

Самир Кападия, руководитель отдела торговли консалтинговой фирмы Vogel Group указывает, что финансовую изоляцию роSSийских банков можно частично обойти благодаря договору о валютном свопе. Такое соглашение позволило бы Индии оплатить роSSийские энергоносители, несмотря на исключение РоSSии из системы SWIFT.

Однако Кападия указывает на другую потенциальную проблему — реакцию Запада.

«Белый дом уже сделал два „предупредительных выстрела“, давя на Индию, чтобы она стала на „правильную сторону истории“ и прекратила сближение с Россией. Мы вряд ли увидим третий, если это продолжится», — прокомментировал он.

Контекст

Ранее западные СМИ сообщали, что Индия покупает у РоSSии нефть Urals с дисконтом до $35. Такие большие скидки РоSSия вынуждена оказывать из-за санкционного давления, «снижающего аппетит к ее баррелям».

Фьючерсная цена угля API-2, считающегося эталоном для европейского импорта, достигла $323.50 за тонну по сравнению с $70 только год назад.

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