Приватбанк выделил 2 млрд грн на кредиты для малого бизнеса

Приватбанк выделяет 2 млрд грн на кредитование критически важного для страны микро и малого бизнеса. Заявку на получение кредита можно подать на сайте банка. Об этом заявила пресс-служба Приватбанка.

Приватбанк выделил 2 млрд грн на кредиты для малого бизнеса
фото: thepage.ua

Какие условия предлагает банк

Для юридических лиц предусмотрены кредиты на сумму до 2 млн грн, для предпринимателей — до 1 млн грн. Деньги будут выдавать сроком до 3-х лет с компенсацией государством процентов в рамках программы 5-9%:

  • до 0% в течение действия военного положения и один месяц после его завершения;
  • до 5% после указанного периода (стандартная единовременная комиссия составляет 1% от суммы кредита).

На новую программу бизнес-кредитования будет выделено 2 млрд. грн. Дополнительного обеспечения, кроме личной поручительства владельцев бизнеса, от клиентов не требуется.

Кредиты планируется направить на поддержку:

  • экспортеров и предприятий/предпринимателей, которые работают в области дистрибуции продуктов питания;
  • производителей товаров народного потребления, розничной и оптовой торговли ими;
  • предоставления услуг по транспортным перевозкам, а также медицинских, бытовых и туристических услуг.

Подробную информацию можно узнать в Приват24 для бизнеса в разделе «Кредиты» или у менеджеров своих отделений.

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