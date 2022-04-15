За первый квартал наличные в обороте выросли почти на 60 млрд грн — НБУ

685 млрд грн — такова общая сумма наличных, которая находилась в обороте в Украине на 1 апреля 2022 года, сообщает Нацбанк.

фото: economy.24tv.ua

В марте спрос на наличные деньги падает

По данным НБУ, это почти 3,1 млрд шт. банкнот на общую сумму 679,8 млрд грн, а также почти 14,1 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,09 млрд грн.



Для сравнения: на 1 января 2022 года в наличном обороте было 627,6 млрд грн. То есть сейчас наличных денег больше на 57,4 млрд грн или на 9,2%, чем в начале года.



Такой рост, по мнению Нацбанка, объясняется повышенным спросом граждан на наличные, что наблюдался вследствие неопределенности в начале войны.



В то же время, если в начале войны ощущался значительный спрос на наличные деньги, то во второй половине марта началось изъятие наличных из оборота. В целом за март наличные в обороте выросли всего на 2,8% (или на 18,7 млрд грн).

Несколько интересных фактов о наличных:

На одного жителя Украины приходилось 74 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 года — 71 и 162 шт. соответственно). Каких банкнот и монет больше всего в обороте? Традиционно лидерство сохраняют: среди банкнот — 200 гривен, среди монет — 10 копеек (соответственно 25% и 28,5% от общего количества в обороте). Меньше всего в наличном обороте банкнот номиналом 1000 гривен (113,1 млн шт. или 3,7%), монет — номиналом 10 гривен (112,2 млн шт. или 0,8%).

«Даже в условиях военного положения банки принимают все меры для обеспечения нормального наличного оборота, в частности подкрепляют банкоматы наличными, если есть безопасные подъездные пути», — добавляют в Нацбанке.