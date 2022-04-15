В Беларуси подняли цены на сахар, чтобы не вывозили в РоSSию

С сегодняшнего дня в республике выросли цены на сахар, чтобы избежать массового вывоза продукта за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство антимонопольного регулирования и торговли со ссылкой на соответствующее постановление, пишет Blizko.by

Розничные цены на сахар будут определять сами субъекты розничной и оптовой торговли путем применения торговых или оптовых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров). Либо же эти надбавки будут применять к дооцененным ценам при проведении дооценки сахара в размерах, которые не могут превышать установленные госорганами.

Документ начал действовать 15 апреля.