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2022-04-15
В Беларуси подняли цены на сахар, чтобы не вывозили в РоSSию
Продавцы сахара сами будут устанавливать цены.
© unsplash/mathildelangevin
С сегодняшнего дня в республике выросли цены на сахар, чтобы избежать массового вывоза продукта за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство антимонопольного регулирования и торговли со ссылкой на соответствующее постановление, пишет
Розничные цены на сахар будут определять сами субъекты розничной и оптовой торговли путем применения торговых или оптовых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров). Либо же эти надбавки будут применять к дооцененным ценам при проведении дооценки сахара в размерах, которые не могут превышать установленные госорганами.
Документ начал действовать 15 апреля.
Середа Елена, ZN.ua