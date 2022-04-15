Во Львовской области государство выкупит жилье для вынужденных переселенцев

Во Львовской области планируют выкуп жилья для вынужденных переселенцев. С такими словами обратился к застройщикам региона председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Во Львовской области государство выкупит жилье для вынужденных переселенцев
фото: biz.today.ua

Люди остались без домов

«Сейчас в области проживает более 250 тыс. внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрировались официально и получили убежище от Львовской ОВА. Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем», — пишет Козицкий.

Какое решение предлагает государство

Львовская областная военная администрация вместе с территориальными общинами начала формировать базу жилого фонда, который будут предлагать под выкуп для нужд переселенцев.

Это могут быть как квартиры и дома уже построенные и пригодные для проживания, так и квартиры и дома, которые находятся на завершающей стадии строительства.

Владельцам компаний-застройщиков или ее представителям, у которых есть что предложить, следует заполнить форму по ссылке. За более подробной информацией можно обращаться в департамент экономической политики Львовской ОГА.

Как писал Минфин, государство планирует построить несколько десятков тысяч новых квартир для вынужденных переселенцев. Кроме этого, планируется выкуп квартир в домах, которые почти возведены, но так и не введены в эксплуатацию.

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