Польша ввела эмбарго на роSSийский уголь

Экономическая война с Россией продолжается.

Польша ввела эмбарго на роSSийский уголь
Фото: telegraf.com.ua

Польша ввела эмбарго на роSSийский уголь. Также акт о специальных решениях, подписанный президентом Польши Анджеем Дудой, предусматривает возможность замораживать активы субъектов и лиц, поддерживающих агрессию РоSSии в отношении Украины.

Об этом утром 15 апреля сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что Польша и страны Балтии - локомотив и пример для других стран ЕС в скорости принятия необходимых решений по противостоянию РоSSии на экономическом фронте.

По словам Ермака, отказ от покупки роSSийского газа странами Балтии и заявление о предстоящей отмене закупок нефти и газа Польшей с четкими сроками – это решение, которое Украина ожидает от Запада.

"Но, еще раз добавлю, что наиболее важна скорость. Все должны действовать как можно быстрее. Потому что за каждый день, который тратится на принятие решений, украинцы платят слишком высокую цену – жизнью наших граждан", – подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, 7 апреля Европарламент призвал к немедленному эмбарго на импорт в ЕС роSSийских энергоносителей.

В начале апреля Литва, Латвия и Эстония с апреля приостановили импорт роSSийского газа. В настоящее время рынок обслуживается подземными запасами из Латвии.



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