Эмбарго на роSSийскую нефть: в ЕС обсуждают, но тормозят процесс выборы во Франции

Если запрет введут, то не раньше 24 апреля.

ЕС готовит новый пакет санкций против РоSSии, в который может войти запрет на импорт роSSийской нефти. Однако есть причина, по которой введение эмбарго на нефть задерживается – это выборы во Франции, пишет The New York Times.

Как утверждает NYT, окончательное решение будет принято только после второго тура выборов во Франции, который пройдет 24 апреля.

Уточняется, что рост цен на топливо, вызванный запретом на импорт роSSийской нефти, может снизить шансы действующего президента Франции Эммануэля Макрона на переизбрание и сыграть на руку его сопернице Марин Ле Пен, которая, как считается, симпатизирует Путину и не поддерживает жесткие санкции в отношении РоSSии.


Середа Елена, ZN.ua

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