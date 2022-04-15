Binance блокировала доступ к криптосчетам только подсанкционных и связанных с ними лиц — представитель биржи

Binance полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции в отношении РоSSии, об этом «Минфину» рассказал представитель биржи. В частности, криптобиржа блокирует возможность использования счетов в банках, которые находятся под санкциями.

Binance блокировала доступ к криптосчетам только подсанкционных и связанных с ними лиц — представитель биржи

«Мы уже блокируем любое взаимодействие с лицами, находящимися под санкциями. Кроме того, наша команда ведущих мировых экспертов по безопасности расширила эти усилия, чтобы заблокировать пользователей, которые идентифицируются как связанные лица с теми, кто находится под санкциями», — отметил представитель биржи.

Будут ли ограничения для всех россиян

Относительно возможности роSSийских гражна работать с Binance криптобиржа сообщила следующее: на сегодняшний день западные страны в рамках санкционного давления не приняли решения, прудусматривающего блокировку доступа к своим крипто-счетам для всех граждан РоSSии.

«Мы считаем крайне неэтичным, если бы частное лицо в одностороннем порядке приняло решение лишить все население страны доступа к своим учетным записям без соответствующего официального разрешения. Если западные правительства расширят свои санкции таким образом, чтобы они затрагивали роSSийских граждан, мы также будем их применять», — уточняет Binance.

Напомним, в интервью «Минфину» основатель криптобиржи Kuna Михаил Чобанян отметил, что Kuna после нападения РоSSии на Украину отключила возможность ввода и вывода рубля. В то же время, по его словам, ряд бирж, в частности Binance, Huobi и Exmo, продолжают работать и с рублем, и с гривной.

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