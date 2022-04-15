Страны ЕС разрешат украинским беженцам бесплатно обменивать гривну по курсу НБУ
Комитет
Почему это важно
Механизм создан, чтобы поддержать переселенцев из Украины, потому что из-за волны беженцев обменять гривну на евро или другие валюты в странах ЕС стало очень сложно. Кроме того, появляются спекулянты, которые предлагают обмен гривны по курсу значительно выше официального.
Как это будет работать
Странам ЕС предлагают создать национальные схемы, которые позволят конвертировать гривну на подобных условиях по всему Евросоюзу.
Схемы позволят переселенцам из Украины, в том числе детям, обменивать до 10 тыс. грн (примерно €310) на человека. Это будет бесплатно и по официальному обменному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Такая схема будет действовать минимум три месяца.
Документ вступит в силу, когда
Это только рекомендация. Фактическое внедрение и создание схем должны решаться государствами-членами в соответствии с их национальным положением. Но ряд стран ЕС уже разработали для этой цели национальные механизмы.