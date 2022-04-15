Мировые компании сократят покупку роSSийской нефти с мая — Reuters
Крупные мировые торговые дома планируют сократить закупки нефти и топлива у роSSийских государственных нефтяных компаний уже 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза в отношении РоSSии. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Reuters.
По словам источников, торговые компании сворачивают закупки у роSSийской энергетической группы «Роснефть».
Санкции против РФ
Формулировка санкций ЕС исключает закупки нефти у «Роснефти» или «Газпромнефти», которые перечислены в законодательстве и считаются «строго необходимыми» для обеспечения энергетической безопасности Европы.
По словам источников, трейдеры бьются над тем, что означает «строго необходимо».
Компании сокращают закупки, чтобы обеспечить соблюдение требований к 15 мая, когда вступят в силу ограничения ЕС.
Включение к списку санкций роSSийской государственной компании «Транснефть», которой принадлежат ключевые порты и трубопроводы, еще больше усложнит любые будущие продажи.
Как реагируют крупные компании
В Trafigura (крупный покупатель роSSийской нефти — ред.) заявили, что «полностью соблюдают все применимые санкции и ожидают, что с 15 мая объемы торговли будут еще больше сокращаться».
Vitol, еще один крупный покупатель, отказался комментировать крайний срок 15 мая.
Ранее в Vitol заявили, что объемы торговли роSSийской нефтью «значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих срочных договорных обязательств», и к концу 2022 года она прекратит торговать роSSийской нефтью.
Отмечается, что ЕС не вводил запрет на импорт роSSийской нефти, потому что некоторые страны, такие как Германия, сильно зависят от роSSийской нефти и не имеют инфраструктуры для замены на альтернативные.
Поставки роSSийской нефти сократятся
Нефтепереработчики в Европе все меньше хотят перерабатывать роSSийскую нефть. Это уже подорвало роSSийский экспорт, хотя закупки Индией и Турцией частично компенсировали недостаток. Продажи в Китай также продолжаются.
Согласно плану отгрузки, объемы «Роснефти» и «Газпромнефти» в апреле составили 29 млн баррелей, или почти 1 млн баррелей в сутки, что составляет более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных портов РоSSии в апреле.
Международное энергетическое агентство заявило, что поставки роSSийской нефти могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с маем.
«Роснефть» и другие компании от комментариев отказались.