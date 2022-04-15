Мировые компании сократят покупку роSSийской нефти с мая — Reuters

Крупные мировые торговые дома планируют сократить закупки нефти и топлива у роSSийских государственных нефтяных компаний уже 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза в отношении РоSSии. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Reuters.

Мировые компании сократят покупку роSSийской нефти с мая — Reuters
фото: slovoidilo.ua

По словам источников, торговые компании сворачивают закупки у роSSийской энергетической группы «Роснефть».

Санкции против РФ

Формулировка санкций ЕС исключает закупки нефти у «Роснефти» или «Газпромнефти», которые перечислены в законодательстве и считаются «строго необходимыми» для обеспечения энергетической безопасности Европы.

По словам источников, трейдеры бьются над тем, что означает «строго необходимо».

Компании сокращают закупки, чтобы обеспечить соблюдение требований к 15 мая, когда вступят в силу ограничения ЕС.

Включение к списку санкций роSSийской государственной компании «Транснефть», которой принадлежат ключевые порты и трубопроводы, еще больше усложнит любые будущие продажи.

Как реагируют крупные компании

В Trafigura (крупный покупатель роSSийской нефти — ред.) заявили, что «полностью соблюдают все применимые санкции и ожидают, что с 15 мая объемы торговли будут еще больше сокращаться».

Vitol, еще один крупный покупатель, отказался комментировать крайний срок 15 мая.

Ранее в Vitol заявили, что объемы торговли роSSийской нефтью «значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих срочных договорных обязательств», и к концу 2022 года она прекратит торговать роSSийской нефтью.

Отмечается, что ЕС не вводил запрет на импорт роSSийской нефти, потому что некоторые страны, такие как Германия, сильно зависят от роSSийской нефти и не имеют инфраструктуры для замены на альтернативные.

Поставки роSSийской нефти сократятся

Нефтепереработчики в Европе все меньше хотят перерабатывать роSSийскую нефть. Это уже подорвало роSSийский экспорт, хотя закупки Индией и Турцией частично компенсировали недостаток. Продажи в Китай также продолжаются.

Согласно плану отгрузки, объемы «Роснефти» и «Газпромнефти» в апреле составили 29 млн баррелей, или почти 1 млн баррелей в сутки, что составляет более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных портов РоSSии в апреле.

Международное энергетическое агентство заявило, что поставки роSSийской нефти могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с маем.

«Роснефть» и другие компании от комментариев отказались.

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