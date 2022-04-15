Объем замороженных Нидерландами роSSийских активов составляет до 600 млн евро

Нидерланды заморозили до 600 млн евро роSSийских активов: правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица, чье имущество можно заморозить. Об этом заявил национальный координатор по соблюдению и исполнению санкций при МИДе страны Стеф Блок, передает Экономическая правда.

Объем замороженных Нидерландами роSSийских активов составляет до 600 млн евро
Фото: cnbc.com

«Как и многие граждане Нидерландов, я также смотрю телевизор и вижу ужасные кадры из Украины. Многие нидерландцы поддерживают Украину, потому что они, как и я, шокированы появляющимися ежедневно новостями. Как координатор санкций я могу помочь россиянам ответить за то, что они сделали», — сказал Блок.

«В Нидерландах мы сейчас заморозили от 500 до 600 миллионов роSSийских активов. Это значит, что мы не в нижней половине европейского рейтинга. Вовсе нет. У нескольких заморозивших еще больше стран были особые обстоятельства. Например, у центрального банка Франции на счету было 22 миллиарда евро от роSSийского центрального банка. У нас такого не было», — добавил он.

По его словам, правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица из РоSSии, чьи активы или имущество еще можно заморозить.

«Мы очень внимательно проверяем, не пропустили ли мы компании или лица в первом раунде заморозки. Пока мы не видим четких признаков этого в больших масштабах. Однако правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица, чье имущество мы можем заморозить», — добавил чиновник.

Напомним

Министерство финансов Франции опубликовало подробный список роSSийских активов, замороженных после вторжения РоSSии в Украину 24 февраля. Он оценивается в €23,7 млрд (или $25,6 млрд.).

По данным министерства, основную часть замороженных активов составляют активы Центрального банка РФ стоимостью 22,8 млрд. евро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Блок рекламы


Похожие новости
Уровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55% — КличкоУровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55% — Кличко
В Минэкономики рассказали, какой объем инвестиций понадобится Украине для скорейшего послевоенного восстановленияВ Минэкономики рассказали, какой объем инвестиций понадобится Украине для скорейшего послевоенного восстановления
На психологическую помощь украинским беженцам Еврокомиссия выделила €9 млнНа психологическую помощь украинским беженцам Еврокомиссия выделила €9 млн
Нидерланды заморозили роSSийские активы на сумму до 600 миллионов евроНидерланды заморозили роSSийские активы на сумму до 600 миллионов евро
Транзит газа в Европу пускают в обход Украины: РоSSия загрузила "Северный поток"Транзит газа в Европу пускают в обход Украины: РоSSия загрузила "Северный поток"
Франция заморозила роSSийские активы на 23,7 млрд евроФранция заморозила роSSийские активы на 23,7 млрд евро
Украина получила от Швеции транш на 44,5 млн евроУкраина получила от Швеции транш на 44,5 млн евро
Какие страны Европы покупают больше всего роSSийской нефтиКакие страны Европы покупают больше всего роSSийской нефти
Украина заблокировала финансовые операции 7 тысяч пророSSийских компаний, которые могли финансировать войнуУкраина заблокировала финансовые операции 7 тысяч пророSSийских компаний, которые могли финансировать войну
Министр финансов РФ угрожает "судиться", если Запад объявит дефолт по евробондамМинистр финансов РФ угрожает "судиться", если Запад объявит дефолт по евробондам
Последние новости
Подгружаем последние новости