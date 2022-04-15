Объем замороженных Нидерландами роSSийских активов составляет до 600 млн евро

Нидерланды заморозили до 600 млн евро роSSийских активов: правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица, чье имущество можно заморозить. Об этом заявил национальный координатор по соблюдению и исполнению санкций при МИДе страны Стеф Блок, передает Экономическая правда.

Фото: cnbc.com

«Как и многие граждане Нидерландов, я также смотрю телевизор и вижу ужасные кадры из Украины. Многие нидерландцы поддерживают Украину, потому что они, как и я, шокированы появляющимися ежедневно новостями. Как координатор санкций я могу помочь россиянам ответить за то, что они сделали», — сказал Блок.

«В Нидерландах мы сейчас заморозили от 500 до 600 миллионов роSSийских активов. Это значит, что мы не в нижней половине европейского рейтинга. Вовсе нет. У нескольких заморозивших еще больше стран были особые обстоятельства. Например, у центрального банка Франции на счету было 22 миллиарда евро от роSSийского центрального банка. У нас такого не было», — добавил он.

По его словам, правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица из РоSSии, чьи активы или имущество еще можно заморозить.

«Мы очень внимательно проверяем, не пропустили ли мы компании или лица в первом раунде заморозки. Пока мы не видим четких признаков этого в больших масштабах. Однако правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании или лица, чье имущество мы можем заморозить», — добавил чиновник.

Напомним

Министерство финансов Франции опубликовало подробный список роSSийских активов, замороженных после вторжения РоSSии в Украину 24 февраля. Он оценивается в €23,7 млрд (или $25,6 млрд.).