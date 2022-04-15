Сколько стоит купить квартиру на западной Украине: цены на первичное и вторичное жилье

Рынок недвижимости в Украине постепенно оживает. Речь идет о регионах, где не проходят военные действия. За последние два месяца резко вырос спрос на жилье в западных областях Украины из-за наплыва переселенцев с востока и севера страны. Риелторы поделились информацией, сколько сейчас стоят квартиры в новостройках и на вторичном рынке во Львове, Ужгороде и Тернополе.

Во Львове цены на жилье на окраине города традиционно дешевле, чем в центре. За однокомнатную квартиру в новом 10-этажном доме в Винниках придется отдать 23 тыс. долларов, или 681 тыс. грн. На Лычаковской продают однокомнатные квартиры от 34 тыс. долларов, а двухкомнатные - от 48 тыс. долларов, или от 1,44 млн. грн. В Железнодорожном районе на Левандовке двухкомнатную квартиру можно приобрести от 47,8 тыс. долларовили от 1,4 млн грн. Сдача дома запланирована на весну 2023 года.

Если рассматривать вторичный рынок, то во Львове это историческая застройка. Дома довольно старые, но есть квартиры с хорошим ремонтом. В центре Львова, в доме, построенном до 1917 года, продают 3-комнатную квартиру с ремонтом за 550 тыс. долларов, или 16,2 млн. грн. Кроме спальни, здесь есть гостевая и кабинет, кухня, два санузла, вся бытовая техника также идет в комплекте.

Квартиры в Ужгороде стоят почти вдвое дешевле, чем во Львове. Так на Радванке можно найти однокомнатные квартиры в старых домах от 11 тыс. долларов. Квартира в центре будет стоить от 20 тыс. долларов (591 тыс. грн). Жилье в новостройках в районе Червеницы стартует от 33 тыс. долларов (980 тыс. грн.) за 39 кв. м. Сдача дома запланирована на апрель этого года.

Также в центре Ужгорода есть элитные пентхаусы на 4-5 комнат, с терассой и гаражом, которые продаются за 400-500 тыс. долларов. Особняки в микрорайоне Шахта стоят от 290 тыс. долларов (8,5 млн. грн).

Стоимость квадратных метров в Тернополе начинается от 10 000 долларов за 1-к квартиру площадью 30 кв м с незавершенным ремонтом. В то же время недвижимость в новостройке на Восточном массиве обойдется в 25 000 долларов за 39 кв. м.

В районе Загребелье стоимость квартир в новых домах несколько выше – за 2 комнаты придется заплатить 66 тыс. долларов(1,9 млн грн).

На вторичном рынке, где квартиры расположены в историческом центре, порядок цен такой: за квартиру с мебелью площадью 185 кв. м нужно отдать 250 тыс. долларов(7,3 млн. грн). Жилье расположено в историческом центре на улице Валовой. На улице Франко в Тернополе можно приобрести 4-комнатную квартиру за 180 тыс. долларов (5,3 млн. грн).

Ранее сообщалось, в каких регионах Украины возобновляются строительства во время войны.