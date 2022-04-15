Сколько стоит купить квартиру на западной Украине: цены на первичное и вторичное жилье

Рынок недвижимости в Украине постепенно оживает. Речь идет о регионах, где не проходят военные действия. За последние два месяца резко вырос спрос на жилье в западных областях Украины из-за наплыва переселенцев с востока и севера страны. Риелторы поделились информацией, сколько сейчас стоят квартиры в новостройках и на вторичном рынке во Львове, Ужгороде и Тернополе.

Сколько стоит купить квартиру на западной Украине: цены на первичное и вторичное жилье

Во Львове цены на жилье на окраине города традиционно дешевле, чем в центре. За однокомнатную квартиру в новом 10-этажном доме в Винниках придется отдать 23 тыс. долларов, или 681 тыс. грн. На Лычаковской продают однокомнатные квартиры от 34 тыс. долларов, а двухкомнатные - от 48 тыс. долларов, или от 1,44 млн. грн. В Железнодорожном районе на Левандовке двухкомнатную квартиру можно приобрести от 47,8 тыс. долларовили от 1,4 млн грн. Сдача дома запланирована на весну 2023 года.

Сколько стоит купить квартиру на западной Украине: цены на первичное и вторичное жилье

Если рассматривать вторичный рынок, то во Львове это историческая застройка. Дома довольно старые, но есть квартиры с хорошим ремонтом. В центре Львова, в доме, построенном до 1917 года, продают 3-комнатную квартиру с ремонтом за 550 тыс. долларов, или 16,2 млн. грн. Кроме спальни, здесь есть гостевая и кабинет, кухня, два санузла, вся бытовая техника также идет в комплекте.

Квартиры в Ужгороде стоят почти вдвое дешевле, чем во Львове. Так на Радванке можно найти однокомнатные квартиры в старых домах от 11 тыс. долларов. Квартира в центре будет стоить от 20 тыс. долларов (591 тыс. грн). Жилье в новостройках в районе Червеницы стартует от 33 тыс. долларов (980 тыс. грн.) за 39 кв. м. Сдача дома запланирована на апрель этого года.

Также в центре Ужгорода есть элитные пентхаусы на 4-5 комнат, с терассой и гаражом, которые продаются за 400-500 тыс. долларов. Особняки в микрорайоне Шахта стоят от 290 тыс. долларов (8,5 млн. грн).

Сколько стоит купить квартиру на западной Украине: цены на первичное и вторичное жилье

Стоимость квадратных метров в Тернополе начинается от 10 000 долларов за 1-к квартиру площадью 30 кв м с незавершенным ремонтом. В то же время недвижимость в новостройке на Восточном массиве обойдется в 25 000 долларов за 39 кв. м.

В районе Загребелье стоимость квартир в новых домах несколько выше – за 2 комнаты придется заплатить 66 тыс. долларов(1,9 млн грн).

Сколько стоит купить квартиру на западной Украине: цены на первичное и вторичное жилье

На вторичном рынке, где квартиры расположены в историческом центре, порядок цен такой: за квартиру с мебелью площадью 185 кв. м нужно отдать 250 тыс. долларов(7,3 млн. грн). Жилье расположено в историческом центре на улице Валовой. На улице Франко в Тернополе можно приобрести 4-комнатную квартиру за 180 тыс. долларов (5,3 млн. грн).

Ранее сообщалось, в каких регионах Украины возобновляются строительства во время войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Блок рекламы


Похожие новости
За март денежная база в Украине уменьшилась на 7,3% — данные НБУЗа март денежная база в Украине уменьшилась на 7,3% — данные НБУ
В Швейцарии создали водку в честь Зеленского: деньги с прибыли передадут УкраинеВ Швейцарии создали водку в честь Зеленского: деньги с прибыли передадут Украине
Владельцы разрушенного жилья в Украине смогут получить компенсацию двумя способамиВладельцы разрушенного жилья в Украине смогут получить компенсацию двумя способами
В Украине снизились цены на картошкуВ Украине снизились цены на картошку
Подсолнечное масло в Украине подешевелоПодсолнечное масло в Украине подешевело
Канада предоставит Украине кредит в размере 500 млн канадских долларов на льготных условиях, - МинфинКанада предоставит Украине кредит в размере 500 млн канадских долларов на льготных условиях, - Минфин
В Минэкономики рассказали, какой объем инвестиций понадобится Украине для скорейшего послевоенного восстановленияВ Минэкономики рассказали, какой объем инвестиций понадобится Украине для скорейшего послевоенного восстановления
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Налоги в Украине: требования по уплате налогов для работающих в Польше украинцевНалоги в Украине: требования по уплате налогов для работающих в Польше украинцев
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливоМинэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо
Последние новости
Подгружаем последние новости