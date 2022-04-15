Приватбанк посчитал потери из-за войны. Пока что в «плюсе»

Приватбанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью 3,7 млрд грн благодаря результатам довоенных месяцев. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Приватбанк посчитал потери из-за войны. Пока что в «плюсе»
фото: twitter.com

На чем потерял банк

На финансовые результаты марта повлияли отмена процентов по кредитам на картах (1,3 млрд грн недополученного дохода за месяц), отмена комиссий для торговых предприятий, а также комиссий за снятие наличных и большинство видов платежей клиентов («минус» 1,1 млрд грн).

«В марте сформировали первые резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: 0,8 млрд грн под кредитные риски и 0,6 млрд грн под потери наличных из-за разрушения помещений и банкоматов», — сообщает пресс-служба банка.

В частности, в марте Приватбанк заявил об убытке на уровне 400 млн грн.

«Однако банк остается прибыльным: чистый результат без влияния резервов под возможные убытки и переоценки влияния рыночных факторов (стоимость иностранной валюты и ценных бумаг — ред.) в марте составил 1,7 млрд грн», — комментируют там.

Для сравнения: соответствующий показатель за январь был 4,1 млрд грн.

Банк в военное время

По данным пресс-службы банка, средства клиентов выросли с начала года на 22 млрд грн. Прирост в марте составил 48 млрд грн, учитывая возврат части остатков, снятых в предвоенный период.

Чистый кредитный портфель после резервирования увеличился за первый квартал на 6 млрд грн. Приватбанк выдал 88% от кредитов в рамках правительственной программы поддержки агросектора и возобновляет кредитование других секторов экономики.

В поддержку государства банк инвестирует средства в военные ОВГЗ: доля банка составляет около 40% как на первичном, так и на вторичном рынке.

«Также 3 марта Приватбанк перечислил авансовый взнос с дивидендов за 2021 год на сумму 28 млрд грн (80% прибыли за 2021 год, по данным предварительной отчетности, не прошедшей аудит), а также аванс по налогу на прибыль в сумме 5 млрд грн», — рассказывают там.

Напомним, по состоянию на 14 апреля банк обеспечивает работу 1 отделений (74%) и 6?077 банкоматов (70% от общего парка).

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