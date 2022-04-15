НБУ оставил учетную ставку на уровне 10%. Прогноз по инфляции — более 20%

Национальный банк Украины на плановом заседании Комитета по монетарной политике решил сохранить учетную ставку на уровне 10%. Об этом сообщается в комментарии НБУ на сайте регулятора.

НБУ оставил учетную ставку на уровне 10%. Прогноз по инфляции — более 20%
Фото: dw.com

«В текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограничено. Учитывая это, она и дальше будет оставаться неизменной — на уровне 10% — до возобновления действенности каналов монетарной трансмиссии», — объясняют в Нацбанке.

Что будет с инфляцией

По оценкам НБУ, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем. В первую очередь из-за последствий полномасштабной войны.

Регулятор прогнозирует, что по итогам 2022 инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Рост цен на товары и услуги определяется, в частности:

  • Нарушением производственных процессов;

  • Логистическими проблемами из-за временной оккупации части территорий, разрушения транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерно распределенного предложения по отдельным регионам;

  • Эффектами перенесения девальвации обменного курса гривни, состоявшейся накануне войны;

  • Высокой стоимостью энергоносителей в мире, что будет оказывать давление на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

В то же время, рост цен будут сдерживать меры НБУ и правительства. Среди них:

  • временная фиксация обменного курса гривны, сдерживающая вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;

  • снижение налогов, в том числе косвенного обложения импорта;

  • фиксация цен на жилищно-коммунальные сервисы;

  • административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топлива.

Дополнительное сдерживающее влияние будет иметь избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта, отмечают в банке.

Напомним

В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% (с 10,7% в феврале).

В месячном исчислении цены повысились на 4,5%. Наиболее стремительно выросли цены на продукты питания, фармацевтические товары и горючее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Блок рекламы


Похожие новости
Уровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55% — КличкоУровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55% — Кличко
НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 10%НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 10%
НБУ прогнозирует падение реального ВВП минимум на 33%НБУ прогнозирует падение реального ВВП минимум на 33%
Астронавт Скотт Келли собрал более 500 тысяч долларов для помощи УкраинеАстронавт Скотт Келли собрал более 500 тысяч долларов для помощи Украине
Из-за войны: ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономикиИз-за войны: ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономики
Более 250 предприятий из охваченных войной регионов переместили в другие области – ШмыгальБолее 250 предприятий из охваченных войной регионов переместили в другие области – Шмыгаль
Украинцы подали в Дию более 66 тыс. заявлений о поврежденном имуществеУкраинцы подали в Дию более 66 тыс. заявлений о поврежденном имуществе
Всемирный банк прогнозирует, что уровень бедности украинцев увеличится до 70%Всемирный банк прогнозирует, что уровень бедности украинцев увеличится до 70%
Война сократит ВВП Украины на 45%, — прогнозирует Всемирный банкВойна сократит ВВП Украины на 45%, — прогнозирует Всемирный банк
Центробанк РФ смягчает правила покупки валюты и понижает ключевую ставкуЦентробанк РФ смягчает правила покупки валюты и понижает ключевую ставку
Последние новости
Подгружаем последние новости