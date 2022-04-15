НБУ оставил учетную ставку на уровне 10%. Прогноз по инфляции — более 20%

Национальный банк Украины на плановом заседании Комитета по монетарной политике решил сохранить учетную ставку на уровне 10%. Об этом сообщается в комментарии НБУ на сайте регулятора.

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«В текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограничено. Учитывая это, она и дальше будет оставаться неизменной — на уровне 10% — до возобновления действенности каналов монетарной трансмиссии», — объясняют в Нацбанке.

Что будет с инфляцией

По оценкам НБУ, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем. В первую очередь из-за последствий полномасштабной войны.

Регулятор прогнозирует, что по итогам 2022 инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Рост цен на товары и услуги определяется, в частности:

Нарушением производственных процессов;

Логистическими проблемами из-за временной оккупации части территорий, разрушения транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерно распределенного предложения по отдельным регионам;

Эффектами перенесения девальвации обменного курса гривни, состоявшейся накануне войны;

Высокой стоимостью энергоносителей в мире, что будет оказывать давление на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

В то же время, рост цен будут сдерживать меры НБУ и правительства. Среди них:

временная фиксация обменного курса гривны, сдерживающая вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;

снижение налогов, в том числе косвенного обложения импорта;

фиксация цен на жилищно-коммунальные сервисы;

административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топлива.

Дополнительное сдерживающее влияние будет иметь избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта, отмечают в банке.

Напомним

В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% (с 10,7% в феврале).

В месячном исчислении цены повысились на 4,5%. Наиболее стремительно выросли цены на продукты питания, фармацевтические товары и горючее.