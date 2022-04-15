Санкции против РФ: Великобритания запрещает импортировать сталь и экспортировать квантовые технологии

Великобритания с 14 апреля запрещает импорт роSSийского чугуна и стали, экспорт квантовых технологий и передовых материалов. Об этом пишет «Экономическая правда», ссылаясь на заявление британского правительства.

«Сегодняшнее объявление предшествует принятию подзаконного акта в парламенте завтра (четверг, 14 апреля), запрещающему импорт изделий из чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, современных материалов и предметов роскоши.

Эти новые меры нацелены на ключевые источники дохода для военной машины Путина и мешают военным амбициям РоSSии", — отметили в правительстве.

«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт роSSийского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не остановимся в нашей миссии остановить военную машину Путина», — добавила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Контекст

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали разрабатывать шестой пакет санкций против РоSSии, добавив, что в этот пакет будут включены так называемые «нефтяные опции».