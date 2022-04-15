Санкции против РФ: Великобритания запрещает импортировать сталь и экспортировать квантовые технологии
Великобритания с 14 апреля запрещает импорт роSSийского чугуна и стали, экспорт квантовых технологий и передовых материалов. Об этом
«Сегодняшнее объявление предшествует принятию подзаконного акта в парламенте завтра (четверг, 14 апреля), запрещающему импорт изделий из чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, современных материалов и предметов роскоши.
Эти новые меры нацелены на ключевые источники дохода для военной машины Путина и мешают военным амбициям РоSSии", — отметили в правительстве.
«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт роSSийского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не остановимся в нашей миссии остановить военную машину Путина», — добавила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Контекст
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали разрабатывать шестой пакет санкций против РоSSии, добавив, что в этот пакет будут включены так называемые «нефтяные опции».
Ранее Минфин писал, что в США, Европейском союзе и G7 работают над запретом инвестировать в РФ, также могут наложить санкции на Сбербанк. Правительства также увеличат санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в РоSSии, а также введут санкции в отношении неуказанных роSSийских должностных лиц и членов их семей.