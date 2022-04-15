Зарубежные онлайн-магазины блокируют роSSийские карты Union Pay

Многие иностранные магазины и их банки-эквайеры начали блокировать любые платежи по картам китайской платежной системы UnionPay, которые выпущены в РФ , пишет роSSийское издание «Коммерсантъ».

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На что жалуются россияне

В социальных сетях и на профильных форумах появляются многочисленные жалобы россиян на проблемы с онлайн-покупками на зарубежных сайтах.

Банки этого не афишируют, но в колл-центрах не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространенное явление.

Также граждане РФ сообщают, что в США практически нигде не принимают физическую карту UnionPay из РоSSии. В других странах пока о таких проблемах неизвестно.

В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне конфликта РФ с Украиной решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого не предусматривают.

Предыстория

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard остановили работу в РФ . Карты перестали работать за границей, в том числе для совершения покупок в иностранных онлайн-магазинах. На рынке РФ осталась только UnionPay, которая имеет «китайские корни» и работает в 180 странах мира.

Спрос на UnionPay остается ажиотажным. По роSSийским источникам, до введения санкций объем эмиссии карт этой платежной системы в стране оценивался в 50 тыс. штук, а сейчас речь идет уже о 500 тыс. штук. При этом в последнее время львиная доля выпущенных карт — виртуальные, для оплаты товаров и услуг в интернете.