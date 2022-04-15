Эмбарго на роSSийскую нефть: в РФ предложили варианты, как будут обходить запрет

Варианты уже апробируются.

Эмбарго на роSSийскую нефть: в РФ предложили варианты, как будут обходить запрет

Есть несколько способом реализовать роSSийскую нефть на мировом рынке в условиях западных санкционных ограничений. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на директора Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Во-первых, продажа нефти путем смены флага танкера.

"На самом деле вопрос изменения маршрутов и направления транспортировки — это прежде всего вопрос флага, — считает он. — У РоSSии своих танкеров нет, но как показывает практика, никакие санкции никогда не останавливают собственников морских судов, и они без проблем будут оказывать услуги перевозки роSSийской нефти".

Во-вторых, смешивание роSSийской нефти с нефтью других сортов.

По словам эксперта, наглядный пример эффективного обхода санкций против роSSийской нефти показал один из международных нефтяных гигантов Shell, который приобретает сырье из РоSSии и смешивает с нефтью других сортов, получая пресловутую "латвийскую смесь". Вероятно, один из ключей к решению проблемы — это появление аналогов, например — "турецкой смеси".


Середа Елена, ZN.ua

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