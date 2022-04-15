Украина получит кредит от Канады в $500 млн

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов. Средства будут предоставлены на льготных условиях. Срок погашения кредита — 10 лет. Об этом пишет Минфин.

Украина получит кредит от Канады в $500 млн
фото: investigator.org.ua

«Я благодарен правительству Канады и лично заместителю премьер-министра и министру финансов Канады Христе Фриланд за принятое решение. Канада еще раз демонстрирует, что является одним из мировых лидеров и надежным другом Украины», — сказал Сергей Марченко.

Министр отметил, что такое решение является не только своевременным вкладом в поддержку финансовой стабильности Украины, но и помощью, приближающей победу Украины над агрессором.

Денежные средства будут использованы для обеспечения финансирования приоритетных расходов государства.

Как писал «Минфин», правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022 годы, который предусматривает финансирование для покупки оружия и новые кредиты для Украины.

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