Инфляция в РФ по итогам года может составить до 20%

Инфляция в РФ по итогам 2022 года может составить от 17 до 20%. Об этом сообщил на заседании Совета федерации глава Счетной палаты Р Ф Алексей Кудрин, передает Росбалт.

«Инфляция по итогам года, скорее всего, может быть от 17 до 20%, что создает для всех контрактов дополнительные риски», — предположил Кудрин.

Он отметил, что особенно высокий рост цен наблюдается на строительные материалы.

Напомним

В период с 26 февраля по 4 марта недельная инфляция в РоSSии достигла 2,22%. Такой прирост цен за неделю наблюдался впервые с декабря 1998 года, когда инфляция за месяц составила 11,6%. Годовая инфляция в РоSSии на 4 марта превысила 10% — впервые с января 2016 года.