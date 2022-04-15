Инфляция в РФ по итогам года может составить до 20%

Инфляция в РФ по итогам 2022 года может составить от 17 до 20%. Об этом сообщил на заседании Совета федерации глава Счетной палаты Р Ф Алексей Кудрин, передает Росбалт.

Инфляция в РФ по итогам года может составить до 20%

«Инфляция по итогам года, скорее всего, может быть от 17 до 20%, что создает для всех контрактов дополнительные риски», — предположил Кудрин.

Он отметил, что особенно высокий рост цен наблюдается на строительные материалы.

Напомним

В период с 26 февраля по 4 марта недельная инфляция в РоSSии достигла 2,22%. Такой прирост цен за неделю наблюдался впервые с декабря 1998 года, когда инфляция за месяц составила 11,6%. Годовая инфляция в РоSSии на 4 марта превысила 10% — впервые с января 2016 года.

По данным Росстата, инфляция в РФ в марте 2022 года разогналась до 7,61% после 1,17% в феврале и 0,99% в январе. За январь-март 2022 года цены в РФ выросли на 9,95%. В годовом выражении инфляция в марте 2022 года ускорилась до 16,69%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Блок рекламы


Похожие новости
Греция впервые за 22 года начнет разведку газовых месторождений, чтобы избавиться от энергетической зависимостиГреция впервые за 22 года начнет разведку газовых месторождений, чтобы избавиться от энергетической зависимости
Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимумаИнфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума
Впервые за 40 лет: инфляция в США достигла 8,5%Впервые за 40 лет: инфляция в США достигла 8,5%
В марте годовая инфляция ускорилась до 13,7%В марте годовая инфляция ускорилась до 13,7%
К маю дефицит бюджета может увеличиться до 200 млрд грн — МинфинК маю дефицит бюджета может увеличиться до 200 млрд грн — Минфин
В РоSSии двузначная инфляция, но рубль укрепляется: стоит ли ждать обвала в скором будущемВ РоSSии двузначная инфляция, но рубль укрепляется: стоит ли ждать обвала в скором будущем
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Первый с 1917 года внешний дефолт РФ кажется неизбежным — BloombergПервый с 1917 года внешний дефолт РФ кажется неизбежным — Bloomberg
Германия может отказаться от роSSийской нефти уже к концу годаГермания может отказаться от роSSийской нефти уже к концу года
Инфляция в Украине ускорилась до 13,7% — ГосстатИнфляция в Украине ускорилась до 13,7% — Госстат
Последние новости
Подгружаем последние новости