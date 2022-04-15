Инфляция в РФ по итогам года может составить до 20%
Инфляция в РФ по итогам 2022 года может составить от 17 до 20%. Об этом сообщил на заседании Совета федерации глава Счетной палаты
«Инфляция по итогам года, скорее всего, может быть от 17 до 20%, что создает для всех контрактов дополнительные риски», — предположил Кудрин.
Он отметил, что особенно высокий рост цен наблюдается на строительные материалы.
Напомним
В период с 26 февраля по 4 марта недельная инфляция в РоSSии достигла 2,22%. Такой прирост цен за неделю наблюдался впервые с декабря 1998 года, когда инфляция за месяц составила 11,6%. Годовая инфляция в РоSSии на 4 марта превысила 10% — впервые с января 2016 года.
По данным Росстата, инфляция в РФ в марте 2022 года разогналась до 7,61% после 1,17% в феврале и 0,99% в январе. За январь-март 2022 года цены в РФ выросли на 9,95%. В годовом выражении инфляция в марте 2022 года ускорилась до 16,69%.